Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"National Herald" gazetesinde yer alan habere göre, Gilmour, Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları ziyaret etti.

Arakan'da şiddet olaylarının yeniden başladığı 25 Ağustos'tan bu yana en az 700 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e kaçtığını belirten Gilmour, "Arakan'da Müslümanlara yönelik etnik temizlik devam ediyor." tespitinde bulundu.

Arakan'da şiddet olaylarının azalmasına rağmen, cinayet, tecavüz, işkence, adam kaçırma ve açlığın devam ettiğine dikkati çeken Gilmour, "Arakanlı Müslümanlara karşı yaygın ve sistematik şiddetin devam ettiği görülüyor." diye konuştu.

Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında Arakanlı Müslümanların topraklarına dönmesi için imzalanan anlaşmaya da değinen Gilmour, Arakanlı Müslümanlara yönelik zulüm devam ederken Myanmar hükümetinin nasıl bu insanların geri dönüşü için hazır olduğunu açıkladığını sorgulayarak, "Şu anki koşullar altında Arakanlı Müslümanların evlerine güvenli, onurlu ve kalıcı bir şekilde geri dönmeleri tabii ki imkansızdır." ifadelerini kullandı.

Arakanlı Müslümanlar krizi

BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 688 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 300 binin altına geriledi.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.