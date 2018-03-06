Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya Yayın Kurumunda (ABC) yer alan habere göre, 8 Mayıs 1942'de Japonya tarafından torpidoyla batırılan ‘‘Lady Lex’’ lakaplı uçak gemisinin enkazı, Queensland eyaleti açıklarında Mercan Denizi’nde tespit edildi.

Kıyadan 800 kilometre uzaklıkta, denizin 3 bin metre derinliğinde bulunan enkaza, Microsoft'un kurucularından Amerikalı milyarder Paul Allen tarafından finanse edilen ekip ulaştı.

Allen, ABC’ye yaptığı açıklamada, "Cesaret, sebat ve fedakarlıkla ülkemize hizmet eden herkese şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.

ABD, enkazın görüntü ve resimlerini de yayınladı.

USS Lexington’dan kurtulan denizcilerden Teğmen Harry Binkley Harris'in oğlu ve ABD’nin Pasifik Donanma Komutanı Amiral Harry Harris de enkazın bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.