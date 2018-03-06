Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kore’den Kuzey Kore’ye yapılan ziyaretin olumlu sonuçlar almasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Bu çabaların ilgili ülkelerin ve yarımada halklarının ortak çıkarları ile bölgesel barışa katkı sağlayacağına inandıklarına dikkati çeken Gıng,"Kuzey ve Güney Kore’nin samimi bir şekilde konsensüsü uygulamasını, uzlaşma ve iş birliğini geliştirmek için çabalarını sürdürmelerini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sözcü Gıng, Çin’in Kore Yarımadası'na yakın bir komşu olarak, daima iki Kore'nin ilişkilerini geliştirmek için harcadıkları çabaları ve ilgili tüm tarafların diyalog ve müzakere yoluyla Yarımada'nın nükleerden arındırılması, bu iki ülkenin meşru endişelerine yönelik çabalarını desteklediğini vurguladı.

Ayrıca tüm tarafların, mevcut fırsatı değerlendirebilmelerine, ortak amaç için çalışmalarını, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasını teşvik etmelerini ve Yarımada'daki sorunu siyasi yollarla çözmek üzere çabalarını yoğunlaştırmalarını beklediklerinin altını çizen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in bu konuda üzerine düşeni yapma konusunda istekli olduğuna işaret etti.

Güney Kore’den bugün yapılan açıklamada, Seul ve Pyongyang yönetimlerinin nisan ayı sonunda liderler zirvesi düzenleme konusunda mutabakata vardığı bildirilmiş, zirvenin iki ülke sınırındaki Panmunjeom ortak güvenlik bölgesinde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.

Ayrıca Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye karşı nükleer silah kullanmamayı ve ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurmayı taahhüt ettiği bildirilmiş, Seul ve Pyongyang yönetimlerinin askeri gerilimi düşürmek için de özel hat kurulmasına karar verdiği ifade edilmişti.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.