Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Beşşar Esad rejimi güçlerinin saldırısı altında bulunan Doğu Guta'daki insani kriz ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.