Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Beşşar Esad rejimi güçlerinin saldırısı altında bulunan Doğu Guta'daki insani kriz ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
06.03.2018 - 23:21 | Son Güncelleme: 06.03.2018 - 23:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Doğu Guta'daki kriz ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Etiketler : suriye,türkiye,rusya,erdoğan,putin,
548562 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/548562.aspx
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