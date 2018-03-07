İçinden Almanca basılmış bir form çıkan şişenin, 12 Haziran 1886’da Alman yelkenlisi Paula tarafından Hint Okyanusu’na bırakıldığı anlaşıldı. Geminin ismi, tarihi, seyahat güzergâhı yazılı formda, şişeyi bulanların en kısa zamanda, Hamburg’daki gözlem evine ya da en yakındaki Alman konsolosluğuna ulaştırmaları istenmiş. Mesaj, 2 yıl boyunca müzede sergilenecek.
132 yıllık dünyanın en eski şişe mesajı
07.03.2018 - 02:41 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 02:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batı Avustralya’daki bir kumsalda, Tonya Illman adlı kadın 132 yıllık dünyanın en eski şişe mesajnı buldu.
Etiketler : şişe,almanya,
548574 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/548574.aspx
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