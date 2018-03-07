Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçinden Almanca basılmış bir form çıkan şişenin, 12 Haziran 1886’da Alman yelkenlisi Paula tarafından Hint Okyanusu’na bırakıldığı anlaşıldı. Geminin ismi, tarihi, seyahat güzergâhı yazılı formda, şişeyi bulanların en kısa zamanda, Hamburg’daki gözlem evine ya da en yakındaki Alman konsolosluğuna ulaştırmaları istenmiş. Mesaj, 2 yıl boyunca müzede sergilenecek.