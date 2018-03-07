Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çoğu kadın ve çocuk, 30 sivil gazdan etkilendi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezi gece saatlerinde Hamuriye beldesine yapılan saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 sivilin etkilendiğini duyurdu. Avrupa Birliği'nin (AB), "Rejimin Doğu Guta'daki saldırıları savaş suçu olarak değerlendirilebilir. Failler yaptıkları işlerden dolayı sorumlu tutulacak. Bu sebeple Birleşmiş Milletler'in (BM) konuya ilişkin soruşturma başlatmasına tam destek veriyoruz" tepkisinin ardından BM'den açıklama geldi. BM, rejimin Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak ve halkı açlığa sürüklemek gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1 aylık ateşkes kararı almasının hemen ertesinde, geçen pazar günü, Doğu Guta'da kimyasal silah kullanmış ve 16 sivil gazdan etkilenmişti. Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırmış ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirmişti.