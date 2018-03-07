Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manning, Mazlum Kobani adını da kullanan teröristten bahsederken "General Mazlum ve Suriye'de DEAŞ'tan alınan yerlerdeki yerel askeri konseyleri, DEAŞ ile mücadeleye devam ettikleri sürece desteklemeye devam edeceğiz" dedi. AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını cevaplandıran Pentagon Orta Doğu Masası sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Pentagon'un açıklamalarını savunurken yine kelime yaptı. Binbaşı Galloway, "Biz SDG ile çalışıyoruz. Bakan Mattis (ABD Savunma Bakanı), bunu çok açık ve iyi bir şekilde ifade etti. Bu şahıs kim olursa olsun, diğer geniş konulardan ayrı bir konu değil" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin YPG'ye ilişkin endişelerini anladıklarını ancak kastettikleri kişinin ABD'nin desteklediği (YPG/PKK'nın paravanı) SDG'nin komutanı olduğunu söyledi. Türkiye'nin başına ödül koyarak aradığı teröristlerden sözde SDG'nin genel komutanı Şahin Cilo Kobani/Mazlum kod adlı Ferhad Abdi Şahin, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan aranan teröristler listesinin "kırmızı" kategorisinde yer alıyor. ABD, saha operasyonlarını büyük ölçüde Cilo üzerinden yürütüyor.