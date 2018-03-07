Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Victoria Eyalet Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Brett Sutton, listeria bakterisi bulaşmış kavunlardan yiyen 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti. Bakteri içeren kavunların ülkenin en önemli tarım şehirlerinden biri olan NSW eyaletindeki Griffith kenti yakınlarında bir çiftlikte yetiştirildiği belirlendi. Yetkililer, çiftlikte yetiştirilen kavunların piyasadan toplatıldığını ifade ederek vatandaşları, evlerinde bu kavunlardan varsa hemen çöpe atmaları konusunda uyardı. Listeria bakterisinin özellikle çocuklar, hamileler ve yaşlılar üzerinde etkili olduğuna dikkat çeken sağlık ekipleri, bakterinin genellikle toprak, su, hayvanlarda bulunmasından dolayı gıdalara da bulaşabileceğini kaydetti.