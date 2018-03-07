Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonuyla terör örgütü DEAŞ’tan temizlediği Cerablus’ta gerçekleştirilen saldırıda aralarında 4 sivil savunma görevlisi ve 1 sivilin olduğu 5 kişi hayatını kaybederken, en az 6 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralıların arasında çocukların da bulunduğu bildirilirken, polis kontrol noktasının hedef alındığı kaydedildi.
Cerablus’ta patlama oldu, 5 ölü var
07.03.2018 - 15:58 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat Kalkanı operasyonuyla terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Cerablus’ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Etiketler : cerablus,patlama,haberler,
548716 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/548716.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER