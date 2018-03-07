Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonuyla terör örgütü DEAŞ’tan temizlediği Cerablus’ta gerçekleştirilen saldırıda aralarında 4 sivil savunma görevlisi ve 1 sivilin olduğu 5 kişi hayatını kaybederken, en az 6 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralıların arasında çocukların da bulunduğu bildirilirken, polis kontrol noktasının hedef alındığı kaydedildi.