Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'da taksicilerin UBER eylemi vardı. Taksiciler arasında korsan taksi olarak adlandırılan UBER, Atinalı taksiciler tarafından protesto edildi. Attika Taksi Şöförleri Derneği (SATA) binası önünde toplanan grevdeki yüzlerce taksici, Maliye Bakanlığına yürüdü.





TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Taksiciler bakanlık önündeki gösterileri sırasında taşkınlık çıktı. Taksicilerin grevlerine katılmayan meslektaşlarına ve Uber sürücüleri olduğu iddia edilen kişilere saldırdı.





POLİS MÜDAHALE EDEMEDİ

Taksicilerin tekmeli saldırısı sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Araçların kaportalarında, boyalarında, camlarında ağır hasarlar oluştu. Sayıları az olan polis ekiplerinin müdahalesi ise yeterli olmadı.

SATA Başkanı Thanos Liberopoulos, Uber ve benzeri uygulamalar yasaklanmazsa turizm sezonunda grev ve gösterilerine devam edeceklerini söyledi.