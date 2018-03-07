Yunanistan'ın başkenti Atina'da ödenmeyen kredi borçları sebebiyle haczedilen malların açık artırmayla satılmasına karşı düzenlenen protestoda bir kişi yaralandı.
Halk Birliği Partisinin çağrısıyla kentte bir noter ofisinin önünde toplanan grup, içeri girmek isteyince polis engeliyle karşılaştı.
Polisin, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi sırasında çıkan arbedede, yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı.
Yunanistan'da geri ödenmeyen krediler sebebiyle haczedilen mal ve mülklerin satışını kolaylaştırmak için mahkeme dışı çözüm yollarına ilişkin düzenleme yapıldı.
Uygulamaya karşı çıkan sol gruplar, sıklıkla noter ofisleri önünde gösteriler düzenliyor.