BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde  Afrin'den ayrılmak isteyen ancak ''yerel yetkililer'' tarafından engellenen sivillerin durumundan endişe duyduklarını söyledi.Afrin'den şimdiye kadar 5 bin kişinin ayrılabildiğini ancak şimdi  sivillerin çıkışına izin verilmediğini ve bu konudaki endişelerini daha önce de  dile getirdiklerini ifade eden Haq, Afrin'e insani erişim ve bölgeden sivillerin  ayrılabilmesi için sahadaki bütün taraflarla görüştüklerini ama yer yer  sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

 

Haq, AA muhabirinin ''Yerel yönetimler ile kimleri kastediyorsunuz?  Bunlar YPG/PKK terör örgütü mü?" sorusuna ''Evet onlar da dahil.'' cevap verdi.BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de, Afrin'de ''yerel  yetkililer'' şeklinde tanımladığı terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli yerlere gitmek isteyen sivilleri engellemeye devam ettiğini bildirmişti.

 