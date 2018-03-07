Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başkanlığında Londra'da "İngiltere-Suudi Arabistan Stratejik Ortaklık Konseyi" toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıda iki ülke arasında gelecek yıllara yayılacak yaklaşık 65 milyar sterlinlik dış ticaret ve yatırım hacmi hedefi üzerinde anlaşıldığı, bunun Brexit sonrasında da İngiltere ekonomisine duyulan güvenin göstergesi olduğu kaydedildi. Açıklamaya göre, iki ülke arasındaki yatırım ilişkileri eğitim, mali hizmetler, kültür, eğlence, sağlık, bilim ve teknoloji ile savunma sanayi alanlarında yoğunlaşacak.

Açıklamada, İran ve Irak'ın da ele alındığı görüşmede, May'in Yemen'deki insani durumdan dolayı İngiltere'nin duyduğu endişeleri dile getirdiği belirtilirken, "Başbakan ve Veliaht Prensi, limanlar da dahil olmak üzere tam, sınırsız insani ve ticari erişimin öneminde mutabık kalırken, Yemen'deki çatışma ile insani acıları sona erdirmenin tek yolunun siyasi çözüm olduğunu söyledi." ifadelerine yer verildi.

İngiliz kraliyet ailesi üyeleriyle görüşecek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman adadaki temasları kapsamında yarın İngiltere'nin güneydoğu bölgesi Buckinghamshire'da bulunan Başbakanlık özel konutu Chequers'da yine May ile bir araya gelecek.

Prens bin Selman ayrıca, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile Cambridge Dükü Prens William ile görüşecek.

"10 Numara" önünde protesto

Bu arada, Savaşı Durdur Koalisyonu, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı protesto etti.

Başbakanlık ofisi “10 Numara”nın bulunduğu Downing Street önünde toplanan göstericiler, bin Selman ve Suudi Arabistan’ın Yemen’deki askeri harekatı karşıtı pankart ve dövizler açtı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteride, Suudi prens aleyhine sloganlar atıldı.

"Ellerini Yemen’den çek", "Katiller Londra’ya hoş gelmedi" ve "Bin Selman savaş suçlusudur" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İngiltere’nin Suudi Arabistan’a silah satışını durdurması için çağrıda bulundu.

Gösteride konuşan İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin milletvekili Chris Williamson, sadece bölgedeki askeri harekatlarıyla değil, ülke içindeki uygulamalarıyla da insan hakları ihlallerine imza attığını söyledi.

“Erkekler ve çocuklar halk önünde infaz ediliyor.” diyen Williamson, bin Selman’ın İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’den gördüğü ağırlamayı eleştirdi.

Savaşı Durdur Koalisyonu’nun kurucularından Lindsey German da bin Selman’ın İngiltere ziyaretini eleştirerek, “Suudi Arabistan rejiminde İngiltere’yi cezbeden nedir? İnsan hakları sicili mi? Kadın hakları sicili mi? Bu Suudi rejiminin son 3 yıldır Yemen’de sivilleri bombalaması mı?” diye sordu.

Yemen’deki bombalamaların ve insan hakları ihlallerinin sorumlusunun bin Selman olduğunu belirten German, Suudi prensin, kırmızı halıyla karşılanmasını eleştirdi.

Silah ihracatı ve Yemen

İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah ihracatının 2015'den bu yana 4 milyar sterline ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca, İngiliz subayların Suudi ordusuna bu silah sistemlerinin kullanılması konusunda eğitim verdiği de biliniyor. Bazı İngiliz subayların, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki harekatında fiilen rol aldığı da ileri sürülüyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.