Cerablus'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 kişi ölmüş 15 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan 5 kişi, ambulanslarla Gaziantep'e taşındı. Karkamış sınır kapısından geçen ambulanslar, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere getirdi. Yaralıların arasında kadınların da bulunduğu öğrenildi.
Cerablus'taki saldırıda yaralanan 5 kişi Türkiye'ye getirildi
07.03.2018 - 23:57 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 23:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus'ta bombalı araçla yapılan saldırıda yaralanan 5 kişi Türkiye'ye getirildi.
Cerablus'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 kişi ölmüş 15 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan 5 kişi, ambulanslarla Gaziantep'e taşındı. Karkamış sınır kapısından geçen ambulanslar, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere getirdi. Yaralıların arasında kadınların da bulunduğu öğrenildi.
Etiketler : Cerablus,bombalı araçla yapılan saldırı,suriye,
548793 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/548793.aspx
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