Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Netanyahu, Facebook sayfasında yayımladığı bir videoda, 4000 numaralı dosyada yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Polisleri ve soruşturmayı yürüten kurumları suçlayan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı: "Polisin elinde gerçek bir şey olsa tek bir tanığa bile ihtiyaç duymaz ama bir şey olmadığında da bin şahit bir işe yaramaz. Suç işlediğini iddia ettikleri insanları alıp tutukluyorlar, baskı uygulayıp korkutuyorlar, onlara 'Sizin ve ailenizin hayatı bitti, özgürlüğünüz de dahil her şeyinizi elinizden alacağız. Tüm bunlardan kurtulmak istiyorsanız Netanyahu'ya leke sürün. Yalan söylemeniz mühim değil, önemli olan onu suçlu göstermenizdir' diyorlar."

İsrail polisi geçen cuma Netanyahu'yu yolsuzluk suçlamaları kapsamında evinde 5 saat sorgulamıştı.

Netanyahu'nun yolsuzluk dosyaları

İsrail polisi, Netanyahu'nun "Bezeq medya şirketinin en büyük hissedarı Elovitch ile ilişkileri ve Bezeq'e ait bir internet sitesinde lehine yayın yapılması karşılığında imtiyaz sağlandığı" iddiaları hakkında 4000 numaralı dosya için düğmeye basıldığını ve gözaltı işlemlerine başlandığını duyurmuştu.

Başbakan Netanyahu hakkında dört yolsuzluk soruşturması daha bulunuyor. İsrail polisi, bunlardan 1000 ve 2000 numaralı yolsuzluk soruşturmalarının tamamlandığını bildirmişti.

Polisin açıklamasında, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığına" dair yeterli delile ulaşıldığı belirtilerek, savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunulmuştu.

Netanyahu ise polisin açıklamasının ardından yaptığı konuşmada hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey çıkmayacağını savunarak, "Bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için yaptım. Bugünden sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Binyamin Netanyahu hakkındaki soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.