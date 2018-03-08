Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Sınır Güvenlik Güçlerine ait Mi-8 tipi helikopter Çeçenistan’da düştü. Helikopterde bulunan 9 kişiden 7’si hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Kazaya ilişkin resmî bir açıklama yapılmazken Sputnik’e konuşan bir kaynak, helikopterin düştüğü bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ve olayın yaşandığı sırada karla karışık yağmur yağdığını belirtti. Rus helikopterinin düşmesi, son zamanlarda bu ülkede yaşanan kazalarda “sabotaj mı var” sorusunu akıllara getirdi. Son 3.5 ayda dikkat çeken kazalardan ilk 15 Kasım 2017 Habarovsk şehrinde yaşandı. Habarovsk Airlines” hava yolu şirketine ait L-410 uçağının piste sert iniş yapması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. 19 Aralık 2017 tarihinde Naryan-Mar şehrinden Haruta bölgesine gitmek havalanan An-2 model tek motorlu uçak yere çakıldı: 4 kişi öldü. 11 Şubat 2018’de Moskova’dan kalktıktan sonra düşen Antonov AN-148 tipli uçağındaki 71 yolcu ve mürettebat can verdi. 6 Mart 2018 tarihinde Suriye’de askerî kargo uçağının düşmesi sonucu 39 Rus askeri ölürken, dünkü Çeçenistan’daki helikopter kazasında ise 7 kişi hayatını kaybetti.