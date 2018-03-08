Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, savaş mağduru ve tanığı 513 kişi ile yaptığı görüşmeler ve ilk elden toplanan veriler doğrultusunda hazırladığı rapor, Temmuz 2017-Ocak 2018 tarihlerindeki insan hakları ihlallerini gözler önüne serdi. Raporda, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile terör örgütü PYD/PKK’nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) işlediği insan hakları ihlalleri ortaya konuldu. Terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılan Rakka’da bütün tarafların insan hakları ihlalleri işlediği vurgulanan raporda, koalisyon güçleri ve SDG’nin ihlallerine de yer verildi. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin geçen yıl günde yaklaşık 150 hava saldırısı düzenlediği Rakka’da DEAŞ ile mücadelede sivillerin büyük bedeller ödediği belirtilen raporda, komisyon 21 Mart 2017’de bir okulda 150’den fazla sivilin hayatını kaybettiği hava saldırılarından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerini sorumlu tuttu.

ÖSO YANLILARINA İŞKENCE

SDG’nin 13 yaşındaki kız ve erkek çocuklar ile yetişkin erkekleri zorla silahlandırmaya devam ettiği aktarıldı. SDG’nin Tel Abyad’a dönen her aileden bir erkeğin gönüllü olarak kendi bünyelerine katılmasını talep ettiği, bunu kabul etmeyenlerin ise zorlandığı ve hatta alıkonulduğu belirtilen raporda SDG’nin aralarında kadın ve çocukların da olduğu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının akrabalarına işkence yapıldığı belirtildi.