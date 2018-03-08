Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin’de etkisiz hâle getirilen teröristlerin üzerlerinde ve barınma yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan hafıza kartları ile dokümanlar, terör örgütünün küçük yaştaki çocuklara verdiği silah eğitimlerini ortaya koyuyor. Ele geçirilen fotoğraflar ve dokümanlarda, yaşları 13 ile 17 arasında olduğu tahmin edilen çocuklara ait görüntüler bulunuyor. Okul sıralarında kalem tutma yaşındaki çocukların, kaleşnikofları havaya kaldırdıkları ve nişan almış vaziyette silahlı eğitime tabi tutuldukları fotoğraflarda yer alıyor. Çocukların, bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan ve örgütün diğer sözde “yöneticilerinin” fotoğrafları önünde poz verdikleri görülüyor.