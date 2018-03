Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Kuzey Doğu eyaletleri kara teslim oldu. Kar fırtınası ve şiddetli rüzgar sebebiyle özellikle New York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, Connecticut ve Massachusetts eyaletlerinde hayat durma noktasına gedi.







Bölgede acil durum ilan edilirken, yetkililer, kar fırtınasının New York'ta perşembe sabaha kadar devam edeceği ve zorunlu kalmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.







HAVA TRAFİĞİ FELÇ OLDU



Yalnızca durma noktasına gelen şey, eyaletlerdeki hayat olmadı. Özellikle New York'ta hava trafiği felç oldu. 3 binden fazla uçuşun iptal edildiği eyaletlerde 9 binden fazla uçuş da yoğun gecikme ile gerçekleştirilebildi.





Hava trafiğinde yaşanan gecikmeler sebebiyle aksmalar saatler sürdü; öyle ki peş peşe gelen uçuşlar bile saat farkıyla uçtular. Uçamayan yolcular ise havalimanlarını kendilerine yatak yaptı.





KUZEY DOĞU ABD KAR FIRTINASINA TESLİM



Bazı kentlerde okullar tatil edilirken, New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde acil durum ilan edildi. Saatteki hızı 145 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle, çok sayıda ağaç devrild, çatılar uçtu. New England bölgesinde 2 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.





Ağaç devrilmeleri yüzünden elektrik kablolarının koptu, yüz binlerce ev ve işyeri karanlıkta ve soğukta kaldı.Bazı bölgelere elektrik kesintilerinin halen devam ettiği eblirtilirken, tahliye uyarısına karşı halka hazır olma çağrısı yapıldı.