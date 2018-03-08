Soruşturma kapsamında Ankara'ya  gelen Rus heyette bulunan uzmanlar, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet  Savcısı ile görüştü.Savcının huzurunda suikastın faili Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde  görevli polis Mevlüt Mert Altıntaş'a ait telefonun şifresini kırmaya çalışan  uzmanlar, tüm uğraşlarına rağmen telefonu açamadı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, telefonun açılması için yabancı bir  firmayla temasa geçtiği, firmanın yetkililerinin nisan ayında Ankara'ya  gelecekleri öğrenildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı  bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov  suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin  Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da aralarında  bulunduğu 3'ü polis 7 kişi tutuklanmıştı.