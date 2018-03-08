Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, alüminyum ve çelik için Kanada ve Meksika dışındaki tüm ülkelere, 15 gün içinde gümrük vergisi uygulamasının başlayacağını bildirdi. Ancak, Trump, diğer ülkeleri alüminyum ve çelik gümrük vergilerinden muaf tutulmak için pazarlığa davet etti.

Beyaz Saray ABD'nin, çelik için yüzde 25, alüminyum içinse yüzde 10 vergi artışı uygulanacağını açıkladı.

Trump, ABD'nin yeni gümrük vergisi tarifelerinin her bil ülke göreye yeniden yapılandırılması ve kaldırılması konusunda açık olduğunu belirtti.