Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana çatışmaların sürdüğü Cinderesi beldesi terör örgütü PKK/YPG'den temizlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri, Afrin’e açılan kapı özelliği taşıyan kritik Cinderesi belde merkezine sabah saatlerinde girmeye başladı. Yaşanan şiddetli çatışmaların ardından terör örgütü militanları büyük kayıp verdi. Teröristlerin arkada bıraktıkları paçavra ve posterler ezilirken, beldedeki silahlara el kondu. Bazı teröristlerin kuzeydeki Afrin merkeze doğru kaçmaya çalıştığı ancak TSK'ya ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vuruldukları öğrenildi.

PANİK BAŞLADI

Cinderesi'nin düşmesi ve terör örgütünün önemli mevzileri kaybetmesiyle Afrin'de panik başladı. YPG'lilerin rehin tuttuğu yüzlerce sivil, Afrin merkezinden kaçmayı başardı. Doğu cephesinde de hareketlilik yaşandı. Türk savaş uçakları Tel Rıfat, askerî havaalanının olduğu Minnig ve Deyr Cemal'deki terör mevzilerini bombardımana tuttu. Afrin’in kuzeybatısındaki Raco beldessine bağlı Marata köyü ve YPG’nin kullandığı ‘Kara Hapishane’ olarak bilinen Asvad Hapishanesi de ele geçirildi. Örgüt, kendisine karşı gelenleri buraya atıyordu ancak şimdi boş bulunan hapishanedeki tutsakların Afrin'e götürüldüğü tahmin ediliyor.

GERİYE 1 BELDE KALDI

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 48'inci gününde, etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 3.055'e yükseldi. Afrin; bir ilçe merkezi ve Raco, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderesi, Şeran ve Mabatlı olmak üzere altı beldeden oluşuyor. Cinderesi’nin de alınmasıyla, ilçe merkezi ve Mabatlı dışındaki bütün beldeler Zeytin Dalı Harekâtı birliklerinin kontrolüne geçti. TSK ve ÖSO unsurları henüz Mabatlı beldesine operasyon başlatmadı.

"NERDE KALDINIZ?"

Cinderesi’ni tamamen temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’in kuzeydoğusundan dün yarma harekâtı yaptı. Teröristleri önce jetler bombaladı, sonra SİHA’lar vurdu. Ardından Mehmetçik ve ÖSO, taarruza geçti. Yoğun çatışmaların ardından yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı Mezra ve Maristal Hatip köyleri teröristlerden temizlendi. Köyleri giren Türk askerleri yürek yakan sahnelerle karşılaştı. Afrinlilerin çoluk çocuk sığınaklara doluşmuş halde ölümü beklediği ortaya çıktı. Özgürlüğe kavuşan köylüler Mehmetçiği görünce gözyaşlarını tutamadı ve “Şimdiye kadar neredeydiniz? Beş yıldız sizin yolunu gözlüyorduk. Allah sizden razı olsun” diyerek ağladı. Kimileri askerlere sarıldı, kimileri sokaklara çıkıp oynadı. İki köyün ele geçirilmesiyle Afrin’e giden cephe yarıldı.