Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada ABD'ye ait 6. Filonun Kıbrıs açıklarına henüz gelmediğini söylemişti. Kalın, ExxonMobil enerji şirketine ait gemilerin adanın açıklarında sondaj çalışmalarına katılacağı ve ABD'ye ait 6. Filonun da gemileri koruyacağı yönündeki haberlerle ilgili olarak, "Arama gemisinin oraya gelmesi meselesiyle ilgili bir sürecin ilerlediğini biliyoruz ama 6. Filo henüz oraya gelmiş değil" açıklamasında bulunmuştu.

KALIN ÇAĞRI YAPMIŞTI

İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz'i "bir çatışma ve ihtilaf bölgesi değil, bir uzlaşı ve ortak fayda bölgesi" haline getirme çağrısı yapmıştı. Sözcü Kalın, "Bunun için Kıbrıs'ta Türk tarafı ile Rum tarafı bu çizdiğimiz çerçevede ortak bir çalışma yapsınlar, biz de Türkiye olarak buna destek verelim. Bunun içerisinde Yunanistan olabilir, başka ülkeler olabilir, bununla ilgili bizim bir sorunumuz yok ama egemenlik haklarını ihlal edecek şekilde birtakım gayri kanuni yollardan oralarda arama çalışmalarına girerseniz bunun tabii ki sonuçları olur ve Türkiye de gerekli adımları atmaktan hiçbir zaman çekinmez" ifadelerine yer vermişti.

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