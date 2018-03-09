Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daily Mirror Sri Lanka gazetesinin haberine göre, Kandy bölgesinde Müslümanlara yönelik saldırılar nedeniyle polis 81 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalananların 10'unun sosyal medya üzerinden kışkırtıcı paylaşımlarda bulunduğu, 71'inin ise şiddet olaylarına karıştığı belirtildi.

Saldırılar devam ediyor

Öte yandan geçtiğimiz salı günü ilan edilen olağanüstü hale (OHAL) rağmen Kandy bölgesinde aşırıcı Budistlerin, Müslümanlara karşı saldırıları devam ediyor.

Bölge sakinlerinin aktardıklarına göre, Budistler bugün de Müslümanlara ait bazı ev ve iş yerlerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Dünya Müslüman Alimler Birliği 'nden kınama

Öte yandan, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, Kandy bölgesinde Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını kınayarak, Sri Lanka hükümetinden Müslümanları ve ibadet özgürlüklerini korumasını, ihlalleri durdurmasını talep etti.

Hükümetten Müslüman ve Budistlere zarar veren ve ileride herkesi etkileyecek bir kaosa dönüşebilecek suç eylemlerinin sona ermesi için gerekli tedbirleri almasını isteyen Karadaği, "Yapan kim olursa olsun yaşananlar terör eylemleridir." ifadelerini kullandı.

Ülkede Müslümanlara karşı saldırılar pazartesi günü Sinhalalı bir erkeğin, bir grup Müslüman tarafından saldırıya uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldüğü iddiası üzerine başlamıştı.

Aşırıcı Budistler, Kandy bölgesinde 2 camiyi ve Müslümanlara ait birçok ev ve dükkanı ateşe vermişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Müslümanların ev ve iş yerlerinin ateşe verilmesinin ardından sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kandy bölgesindeki olayların başka yerlere sıçraması endişesiyle geçen salı OHAL ilan etmişti.

Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 75'ini çoğunluğu Budist olan Sinhalalar oluştururken Müslümanların oranı ise yüzde 9.