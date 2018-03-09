Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıkladığı ve "yenilmez" olarak tanımladığı silahlar, dünyadaki silahlanma yarışının geldiği yeri bir kez daha gösterdi. Ruslar, mevcut silahlarının menzilini artırmanın yanı sıra, dünyanın herhangi bir noktasını vurabilecek yeni nesil silahları test ettiklerini duyurdu.

Avrupa'nın şeytan dediği balistik füze daha da geliştirildi

Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi. 2010’dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda’dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip olan füzenin, Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor. Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle, mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat’ın yaklaşık 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.

Nükleer enerji takatli, sınırsız menzile sahip yeni balistik füze

Rusya’nın Suriye’de kullandığı H-101 füzeleri baz alınarak geliştirdiği, nükleer enerji takatli, “sınırsız menzile" sahip balistik füzenin henüz bir ismi bulunmuyor. Putin’in ifadesiyle, ABD’nin Tomahawk füzeleri gibi muadillerinden 10 kat daha fazla menzile ve sınırsız etkiye sahip füze, hedefine düşük irtifadan uçarak ulaşabiliyor. Ruslar, uçuş rotası tahmin edilemez bir seyirde devam ettiği için, geliştirdikleri füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenemeyeceğini savunuyor.

Avangard-Hipersonik başlıklı, stratejik füze sistemi

Düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmayan füzeler yaptıklarını açıklayan Ruslar, bu savunma sistemlerini yok etmek için de “Avangard” kıtalararası hipersonik başlıklı stratejik füzeyi geliştiriyor. Putin, hedefine ses hızının 20 katına (Mach 20) çıkarak ulaşabileceği iddia edilen Avangard'ın hedefleri “meteor” gibi vuracağını söyledi. Bu füzenin üstün manevra kabiliyetine sahip olacağı, 9 kilometre yükseklikten uçabileceği ifade ediliyor. Rus askeri yetkililer, füzenin bu özellikleri sayesinde hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceğine inanıyor.

Kinjal'ın (Hançer) testlerine başlandı

Yaklaşık 20 yıl önce geliştirilmeye başlanan Kinjal (Hançer) füze sisteminin test aşamasında olduğu ifade ediliyor. Hem nükleer hem de konvansiyonel savaş başlıkları taşıyabilen füzenin, MiG-31 gibi savaş uçaklarına monte edilebildiği ve fırlatıldığında ses hızının 10 katına (Mach 10) çıkabildiği ifade ediliyor. Menzili 2 bin kilometre olan füze sisteminin mevcut ve geliştirilmekte olan tüm hava sistemlerini bertaraf edebildiği öne sürülüyor.

Nükleer enerji takatli, insansız su altı araçları ve torpidolar

Putin, yeni nesil silahlarını tanıtırken su altında da sınırsız menzillere sahip olduklarını söylemişti. Rusların geliştirdiklerini belirttikleri su altı araçların ve torpidoların en büyük özelliği, nükleer enerji takatli olmaları. Yüksek manevra kabiliyetine sahip su altı silahlarının, nükleer yakıt sayesinde menzil sınırı olmadan dünyanın her noktasına ulaşabileceği vurgulanıyor. Putin’in ifadelerine göre, hem konvansiyonel hem de nükleer başlık taşıyabilen bu tür silahların hedefinde özellikle uçak gemileri ve kıyı şeridinde yer alan tesisler olacak.

Nükleer başlık takılabilen İskender füzeleri

Diğer silahların aksine Rusların uzun zamandır kullandığı ve Rusya ile silahlanma yarışındaki ülkelerin en çok çekindiği ileri sürülen İskender füzeleri ise aktif bir şekilde kullanılıyor. Hem konvansiyonel hem de nükleer başlık takılabilen, yüksek hassasiyete sahip İskender füzelerinin menzili 500 kilometreye kadar çıkabiliyor. Ruslar, bazı düzenlemelerle füzelerin menzilini 1500 kilometreye kadar artırılabildiklerini öne sürüyor. Kremlin, İskender bataryalarını, Amerikan'nın füze savunma üssü kurduğu Polonya'nın yanı başındaki Kaliningrad'a yerleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, NATO üyesi Polonya ve Litvanya arasındaki Kaliningrad'a İskender füzelerinin yerleştirilmesini tatbikatlar gereği olduğunu savundu.

Hazar denizindeki gemilerden atılan 1500 kilometre menzilli füzelerini Suriye'deki hedefleri vurarak test eden Rusya, son dönemde havadan atılan 1500 kilometre menzilli seyir füzesi Kh-50, yaklaşık 3 bin kilometrelik menzile sahip AS-19 Koala stratejik hipersonik saldırı füzesi, mevcut füzelere göre 50 kat yüksek kinetik enerji oluşturan Tsirkon 3M22 denizden ve havadan atılan yeni nesil hiperhızlı saldırı füzesi, YU-54 ultra-manevra kabiliyetli hipersonik Mach 10 hızına çıkabilen planörlerin geliştirildiğini açıkladı.

Rusların yeni silahlarına tepkiler

Rusya Devlet Başkanı Putin, son dönemde geliştirilen "yenilmez silahları", ABD'nin Rusya'yı çevreleyen küresel füze sistemlerine yanıt olarak yaptıklarını vurgulamıştı. Rusya’nın silahlanma yarışında attığı adımlar, Batılı devletlerce tepkiyle karşılandı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, Putin'in sözlerinin kendilerini şaşırtmadığını ve “her türlü” tehdide karşı hazırlıklı olduklarını söylemişti.

ABD Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) Komutanı Orgeneral John Hyten ise “Rusya, ABD’ye yönelik varoluşsal bir tehdit oluşturan en büyük tehlike. Onlara dost veya ortak olarak bakabilmek isterdim ancak sizin için yapıldığını bildiğiniz silahları gördüğünüzde, bir asker olarak bir seçeneğim kalmıyor.” sözleriyle değerlendirmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Putin’in açıklamaları nedeniyle endişe duyduklarını vurgulayarak, Rusya'nın yeni silahlarıyla ilgili yorumu şöyle olmuştu: “Rusya’nın son dönemde attığı iddialı adımlara karşılık veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz.”