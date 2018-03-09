Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı terörü bitirmeye yaklaştıkça, ABD ve iştiraklerinden yüksek sesler çıkmaya başlıyor. ABD yönetimi Türkiye'ye teröristleri öldürme konusunda başından beri sağduyu çağrılarında bulunurken, ABD'nin uluslararası kolu olan NATO da Türkiye'ye uyarıda bulundu.

"İTTİFAKIN DEĞERLERİNİ HATIRLAMALI"



Afrin'de sivillerin kaçışına izin vermeyen PKK'lılara tek bir ses dahi çıkartmayan NATO, Türkiye'ye klasik, alışılagelmiş ABD ağzı ile uyarılarda bulundu...

Brüksel Forumu’nda konuşan Nato Genel Sekreter Yarımcısı Rose Götemoller, “Türkiye bu ittifakın değerlerini hatırlamalı. Bu operasyon bağlamında, bu orantılılık ilkesine bağlı kalmak, sivillerin hedef olmamasına büyük titizlikle dikkat etmek ve bu operasyonu mümkün olduğu kadar kapsam ve zaman bakımından kısıtlamak demektir.” ifadelerini kullandı.

NATO DA TERÖRİSTLERE SAHİP ÇIKIYOR



ABD'nin YPG ile yürüttüğü "stratejik ortaklık" faaliyetlerine henüz yeni alışmışken uluslararası bir kuruluş olan ve Türkiye'nin de üye devletler arasında yer aldığı NATO'nun bu uyarılarda bulunması skandal olarak yorumlandı.

Zira NATO, bünyesinde bulunan üye devletlerde tehlike oluşması durumunda tehlikeye anında müdahale şartını, maddelerinde barındırıyor. Ancak müdahale etmek bir yana ABD YPG/PYD/PKK'yı eğitip donatırken, NATO da bir aynı terör örgütlerinin koruyuculuğunu üstleniyor...