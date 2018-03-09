Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Dünyanın en güzel kız çocuğu’ ünvanına sahip Thylane Blondeau 5 Nisan 2001 Fransa doğumlu. Bir aktrist ve televizyon sunucusu olan futbolcu Patrick Blondeau ve Veronika Loubry’nin kızı.

Adını bugüne kadar belki de duymadınız ama mutlaka sayısız fotoğrafını gördüğünüze eminiz. ‘Dünyanın en güzel kızı’ seçilen Thylane Blondeau Fransız tasarımcı Jean Paul Gaultier’in pistinde 4 yaşında modellik yapmaya başladı. İlk fotoğrafı 7 yaşında paylaşıldı.

Thylane Blondeau 10 yaşındayken yetişkin giyim ve Vogue için makyaj ve topuklu ayakkabılarla ortaya çıktı. Reklam ve medyada çocukların kullanılması konusunda tartışma içinde yer aldı.

2011’de Vouge Paris dergisine verdiği pozların ardından ailesi yoğun eleştiri almıştı. Bu skandal sonrası gözlerden uzak yaşam süren küçük model artık bir genç kız.

Thylane Blondeau, bugün 17 yaşında ve modelliğe devam ediyor. Chanel, Ralph Lauren, Lacoste ve Dolce & Gabbana gibi devlerin defilelerinde boy gösterdi.

Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü ve 2016'da "Dünyanın En Güzel 100 Yüzü" listesinde yer aldı.