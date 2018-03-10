Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Kızılay Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Nablus, Eriha, Ramallah kentlerinde meydana gelen gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si gerçek, 19'u plastik mermi sonucu 21 kişi yaralandı. Onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ve hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da son 24 saat içinde El-Halil kentinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Muhammed Zeyn Ca'beri (24) adlı bir gencin şehit olduğunu, 4 Filistinlinin ise yaralandığını duyurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 9 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.