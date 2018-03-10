Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarriç, çatışmaların ve havan bombardımanının devam ettiğini ve ihtiyacı olan binlerce kişiye insani yardımın ulaşmadığını söyledi. Öte yandan Rusya’nın hava desteğiyle kara harekâtı gerçekleştiren rejim ve milis güçleri, doğudan batıya doğru ilerledi. Rejim, Doğu Guta’nın iki yakasını birleştiren Misraba beldesinden Haresta ilçesine ulaşan 1 kilometrelik koridoru yoğun ateş altına aldı. Çatışmaların devam etmesine rağmen Doğu Guta bölgesi fiilen ikiye ayrılmış oldu. Muhalifler ise, rejimin saldırılarına vur-kaç taktiği ile karşılık vermeye çalışıyor.