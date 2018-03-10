İki lider mayıs ayında bir araya gelecek” dedi. Kim’in bundan sonra herhangi bir nükleer veya balistik füze denemesi yapmayacağını da belirten Yong, buluşmanın tarihi konusunda bir açıklamada bulunmadı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da, Trump ile Kim’in bir araya geleceğini doğruladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, “ABD ile Kuzey Kore’nin doğrudan diyalog kurması yönünde gelen olumlu haberleri memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.
Masaya oturuyorlar
10.03.2018 - 04:58 | Son Güncelleme: 10.03.2018 - 05:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, “ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan gelen daveti kabul etti.
Etiketler : trump,kim,kuzey kore,abd,
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