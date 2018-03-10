Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki lider mayıs ayında bir araya gelecek” dedi. Kim’in bundan sonra herhangi bir nükleer veya balistik füze denemesi yapmayacağını da belirten Yong, buluşmanın tarihi konusunda bir açıklamada bulunmadı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da, Trump ile Kim’in bir araya geleceğini doğruladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, “ABD ile Kuzey Kore’nin doğrudan diyalog kurması yönünde gelen olumlu haberleri memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.