Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin haberine göre, sınırdaki Dimetoka bölgesinde Alman kanalı ARD için çalıştıklarını belirten iki kişi gözaltına alınarak, savcılığı götürüldü. Yaşları 31 ve 33 olan biri kadın iki Alman için Atina'daki Almanya Büyükelçiliğinin harekete geçtiği belirtildi.
Öte yandan gazetecilerin polise ifadelerinde Almanya'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla dönüş yapan Türklere ilişkin bir haber üzerine çalıştıklarını söyledikleri kaydedildi.
Son dakika! Yunanistan'da iki Alman gazeteci gözaltına alındı
10.03.2018 - 13:00 | Son Güncelleme: 10.03.2018 - 13:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberi... Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın askeri yasak bölgede yakalanan iki Alman gazetecinin yakalanarak, gözaltına alındığı bildirildi.
Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin haberine göre, sınırdaki Dimetoka bölgesinde Alman kanalı ARD için çalıştıklarını belirten iki kişi gözaltına alınarak, savcılığı götürüldü. Yaşları 31 ve 33 olan biri kadın iki Alman için Atina'daki Almanya Büyükelçiliğinin harekete geçtiği belirtildi.
Etiketler : yunanistan,alman gazeteci gözaltı,
549342 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/549342.aspx
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