Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı 50. gününde kararlılıkla devam ediyor. TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin çevresindeki Kaan Kurt, Şeyh Abdurrahman, Tafle, Horan, Küçük Kurt Kulak, Kurt Kulak, Zelka, Kefermiz, Halidiye, Kefr Rum, Enab, Meryemin köylerini terör örgütü PYD/YPG/PKK-DEAŞ mensuplarından temizledi. Stratejik öneme sahip Halidiye tepesinin de teröristlerden arındırıldığı ifade edildi.

HALK BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Ele geçirilen bölgelerde terör örgütü tarafından tuzaklanan mayınlar ve el yapımı patlayıcıların imha edildiği belirtiliyor. Yanı sıra teröristlerden arındırılan Kefermiz köyünde halkın Mehmetçik ve ÖSO'yu büyük sevinçle karşıladığı görüntüler kameralara yansıdı. Kurtarılan köylerde terör örgütü PKK/PYD'ye ait çok sayıda döküman ve paçavra ele geçirildi. Ele geçirilen dökümanlar arasında bulunan sözde Kürdistan haritası dikkat çekti.

SAVUNMA HATTI ÇÖKTÜ

Öte yandan bugün elde edilen başarıların ardından PYD/YPG/PKK-DEAŞ terör örgütlerinin savunma hattının tamamen çöktüğü ve Afrin merkeze yönelik ilerleyişin hız kazandığı bildirildi. Ayrıca TSK ve ÖSO mevzilerinin şehir merkezini görüş ve hedef hattına aldığı belirtildi.