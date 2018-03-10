Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların tek amacının ülkesinin gelişimini durdurmak olduğunu belirtti. "Yaptırımlar kesinlikle Rusya'nın ABD'deki seçimlere hayali müdahaleyle ilgili değil. Yaptırımların amacı tamamen farklı, Rusya'nın gelişimini durdurma isteğiyle ilgili, Rusya'yı durdurma amacını taşıyor" dedi.

"Rusya hiçbir konuda engellenemez. Bunu anlamak lazım. Bakın siz Kuzey Kore'yi bile engelleyemiyorsunuz. Neden bahsediyorsunuz? Neden bunu yapıyorsunuz? Birbirini engellemenin, suçlamanın, birbirine saldırmanın ne anlamı var? Biz iş birliği yapmayı teklif ediyoruz." açıklamalarında bulundu.

"Eğer biri Rusya'yı imha etme kararı alırsa o durum da bizim de cevap verme hakkımız vardır. Bir Rus vatandaşı ve devlet başkanı olarak ben şunu sormak isterim. Rusya'nın olmadığı bir dünyanın en anlamı var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'ı aktip bir şekilde kullandığı, ancak kendisinin paylaşımda bulunmadığı yönündeki soruya ise, "Bakış açımı yansıtmak ya da bir kararımı uygulamak için başka yollarım var. Donald çok daha modern biri" dedi.