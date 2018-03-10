AA'nın Afrin içindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre,  örgütün kanton yapılanması altında işgal ettiği ilçede sözde adalet bakanı görevi  yapan Said İsmet Gubar, Afrin'i terk etti.Gubar, kaçtıktan sonra Beşşar Esed rejimin kontrolünde görünen ancak  fiilen İran destekli silahlı grupların işgalinde bulunan Nubul'a geldi.

Terör örgütü, Gubar'ı geri almak için İran destekli gruplarla  pazarlığa devam ediyor.Afrin'den kaçan diğer elebaşı ise sözde içişleri bakanı Hasan Bayram  oldu. Afrin'in rejim bölgesine bağlanan Ziyare kapısından çıkmaya çalışan Bayram,  burada YPG/PKK unsurları tarafından alıkondu. Kaçma girişimi başarısız olan  Bayram'ın yanında yüklü miktarda para götürmeye çalıştığı öğrenildi.Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı'nda kıskaca giren örgütün, Kandil  Dağı'ndaki tepe kadrolarından gelen çok sayıda elebaşı da ilçe merkezini terk  etti.