Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelmekte olan özel Türk jeti İran'da düştü. Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, uçağın resmi veya askeri nitelikli bir uçak değil özel jet olduğunu söyledi.

Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin düşen Türk uçağıyla ilgili bilgi verdi.Tekin, Uçak'ta 3'ü mürettebat, 11 kişinin olduğunu söyledi.

Tekin şunları söyledi:

Uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu toplamda 11 kişi vardı. Uçak BAE'nin Sharjah kentinden İstanbul'a gelmekteydi. İsfahan şehrinin, Şehr-i Kürd denen bölgesinde aniden irtifa kaybederek düştü. Bölge çok dağlık. İran Kızılay'ı bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Uzaktan tespit ettikleri bilgisini aldık. Bölgeden siyah dumanlar yükseliyor.

"İRAN UÇAĞI DA AYNI BÖLGEDE DÜŞMÜŞTÜ"

Uçaktan sinyal alınamıyor. İran'da jetin düştüğü bölgede geçtiğimiz haftalarda İran Hava Yollarına ait bir uçak düşmüş ve 80 küsur kişi hayatını kaybetmişti.

"UÇAK BAŞARAN HOLDİNG'E AİT"

Ulaştırma Bakanlığı, İran'da bir Türk jetinin radardan kaybolduğunu bildirdi. Özel jetin Başaran holdinge ait olduğu kaydedildi. Açıklamaya göre, jette 8 yolcu 3 mürettabat bulunuyordu.

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ İÇİN BAE'YE GİTTİ

Uçak'ta Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı ile 3 kadın mürettebat bulunuyordu. Mina Başaran'ın 28 Mart'taki nikah töreni öncesi bekarlığa veda partisi için BAE'ye gittiği öğrenildi.

Öte yandan Başaran Holding'ten yapılan açıklamada uçuşun bilgilerinin dışında olduğu bildirildi.