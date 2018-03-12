Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK), devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı için geçerli olan iki dönem yasasını kaldırdı. Yeni düzenlemeyle Devlet Başkanı Şi Cinping'in süresiz görevde kalmasının önü açıldı. Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda yapılan 13. Dönem 1. Genel Kurul toplantıları kapsamında anayasa değişikliği teklifi, oylamaya sunuldu. 2 bin 964 delegenin katıldığı oylamada anayasa değişikliği teklifi 2 bin 958 oyla kabul edildi. Sadece iki oy aleyhte kullanılırken, 3 oy da geçersiz sayıldı. Bu kararla birlikte 10 yıllık süresi 2023'te dolacak olan Başkan Cinping, görevine devam edebilecek. Öte yandan iki dönem sınırının kaldırılması, ülkede 'diktatörlük' tartışmalarını başlattı. Bazı kişiler buna 'sessiz tepki' gösterirken, bazıları da ülkenin kurucu lideri Mao Zedong'dan sonra en güçlü isim olan Cinping'in Çin'i daha iyi yerlere getireceğini söyledi. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaleti delegelerinden Ju Xiuqin "Bu herkesin olmasını umduğu acil bir karardı" dedi. Doğu Shandong bölgesinden bir delege de "Başkan Şi, bu zamana kadar birçok ekonomik reform gerçekleştirdi ve yolsuzlukla mücadelede ciddi adımlar attı. Onun yapacak daha çok işi var" şeklinde konuştu.

Devrim görünümlü katliam

Mao Zedong, Çin Komünist Partisi’nin 12 kurucu üyesinden biri. Köylü ve çiftçiyi arkasına alan Mao, ülkesindeki iç savaşı kazandı ve 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurdu. Tartışılan lider, iktidarda bulunduğu ilk 5 yılda 5 milyondan fazla insanı öldürdü, 30 milyondan fazla kişinin de açlıktan hayatını kaybetmesine sebep oldu. Sosyalist Eğitim" yalanıyla da kendisine muhalif olan 7 milyon vatandaşını katletti. Mao, tarihe en kanlı diktatör olarak geçti.