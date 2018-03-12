Yerel medyada yer alan habere göre, yetkililer, Theni bölgesinde yer alan Kurangani tepelerinde çıkan yangında ormanda yürüyüş yapan 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığı kaydetti. Yaralıların civardaki hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.