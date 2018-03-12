Yerel medyada yer alan habere göre, yetkililer, Theni bölgesinde yer alan Kurangani tepelerinde çıkan yangında ormanda yürüyüş yapan 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığı kaydetti. Yaralıların civardaki hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.
Hindistan'daki orman yangınında 9 kişi öldü
12.03.2018 - 09:40 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde çıkan orman yangınında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Etiketler : haberler,hindistan,orman yangını,
549671 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/549671.aspx
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