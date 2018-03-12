Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto, kendisinin sınıra örülecek duvarı Meksika’nın ödemeyeceğini açıklaması yönündeki isteği reddettiğini söyledi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Nieto’yu iyi bir insan olarak niteleyen Trump, bununla birlikte, “Bana sizden Meksika’nın duvarın parasını ödemeyeceğini belirten bir açıklama yapmanızı istiyorum dedi, ben de deli misin? Bu açıklamayı yapmayacağım dedim” ifadelerini kullandı.

Trump, telefonda Nieto’ya, "bay bay" dediğini ve bu anlaşmayı yapmasının yolu olmadığını söylediğini de aktardı.

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgary de Cumartesi günü twitter hesabından yaptığı paylaşımda Meksika’nın duvar için para ödemeyeceğini yineledi.

Trump’ın Salı günü San Diego kenti ziyareti sırasında duvarın bir modelini de ziyaret etmesi bekleniyor.