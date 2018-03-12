Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Dünyanın en yüksek dağı” gerçekte ne anlama geliyor? Everest dağı, dünyanın en yüksek dağı olarak adlandırılıyor çünkü deniz seviyesinin üzerinde en yüksek rakıma sahip. Ayrıca “en yüksek irtifa” olduğunu söyleyebiliriz.

Everest Dağı’nın zirvesi, deniz seviyesinin 8.850 metre üzerindedir. Dünyada başka hiçbir dağın daha yüksek bir irtifası yoktur.



DÜNYANIN EN YÜKSEK DAĞI EVEREST NEREDE?

Everest Dağı , Asya'daki Himalayalar'da Tibet ve Nepal arasındaki sınırda yer almaktadır . Everest, Qing Zang Gaoyuan olarak bilinen Tibet Platosu'ndaki Mahalangur Sırada yer almaktadır. Zirveye doğrudan Tibet ve Nepal arasında.

Mahakangur Range dünyanın en yüksek dağlarına ev sahipliği yapıyor.

DÜNYANIN EN YÜKSEK DAĞI EVEREST NE KADAR YÜKSEK?

Nepal ve Çin tarafından tarafından kabul edilen, deniz seviyesinden 29.029 fit yani 8,840 metre yükseklikte. Everest dağı, deniz seviyesine olan ölçüme bağlı olarak yeryüzündeki en yüksek ve en önemli dağdır.

EVEREST DAĞI ADINI NEREDEN ALIR?

Dünyanın zirvesi Everest’e herkes Everest demiyor. Dünyanın en yüksek dağlarında birinci olan Everest’e Tibetliler yüzyıllardır, eski adı olan “Chomoloungma” dedi. Nepal halkı ise, “Sagarmatha” yani “Gökyüzünün Alnı” olarak adlandırmış ve dünyanın zirvesi dağ Nepal’in Sagarmatha Ulusal Parkı’nınn bir parçası.





EVEREST’E İLK KİM TIRMANDI?

29 Mayıs 1953'te Şerpa Tenzing Norday'la birlikte Everest'in zirvesine tırmanan ilk insan olan Sir Edmund Hillary oldu.

Auckland'da 1919'da doğan Edmund Hillary gençliğinde kendi ülkesinde dağcılığa başladı ve kısa süre içinde buz tırmanışçısı olarak bilindi.

1953'te Sir John Hunt'ın liderliğindeki Britanya ekibiyle birlikte Everest'in zirvesine tırmanmaya başladıklarında, dağın tepesine ulaşmak için o tarihe kadar yedi ayrı deneme başarısız olmuştu.

Dağın güney yüzünden gerçekleştirilen tırmanışta tüm ekip yorgunluk ve yüksek irtifanın etkileri nedeniyle pes ederken sadece iki dağcı kalmıştı.

Hillary ve Norday, 29 Mayıs'taki ikinci denemelerinde yerel saatle 11:30'da zirveye ulaşmayı başarmıştı.

EVEREST DAĞI İSMİ NEREDEN GELDİ?

İngiliz araştırmacı Andrew Waugh, dağ için yerel ve ortak bir isim bulamamıştı. Himalayalara ulaşan ilk Britanya ekibinin başı, araştırmacı General George Everest’in adını koymaya karar verdi. Albay buna karşı çıktı. Dağ, ilk önce Peak XV adıyşa anıldı, ancak 1865 yılında adı “Everest Dağı” olarak değiştirildi.

Başarının haberi 2 Haziran'da tüm dünyaya yayıldı. Hillary 1953'te şövalye unvanı aldı.

DÜNYADAKİ EN YÜKSEK 10 DAĞ

Ölçümler deniz seviyesine dayanmaktadır.

Everest Dağı: 29.035 fit (8,850 metre)

K2 (Çin ile Pakistan arasında): 28,251 fit (8,611 metre)

Kangchenjunga (Hindistan ile Nepal arasında): 28.160 fit (8,586 metre)

Lhotse (Everest serisinin bir parçası): 27.940 fit (8,516 metre)

Makalu (Nepal ve Çin arasında): 27.838 fit (8.485 metre)

Cho Oyu (Nepal ile Çin arasında Everest Dağı'nın yakınında): 26.864 fit (8,188 metre)

Dhaulagiri I (Nepal): 26.795 fit (8,167 metre)

Manaslu (Nepal): 26,781 fit (8,163 metre)

Nanga Parbat (Pakistan): 26.660 fit (8,126 metre)

Annapurna I (Nepal): 26.545 fit (8,091 metre)