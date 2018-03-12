Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere merkezli bir savaş gözlemcisi olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye savaşının başlamasından bu yana yaklaşık 511.000 kişinin öldürüldüğünü söyledi.



Suriye'deki bir irtibat ağını kullanarak ölüm kayıtlarını izleyen Gözlemevi, ölülerin yaklaşık yüzde 85'inin hükümet güçleri ve müttefikleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi.