İngiltere merkezli bir savaş gözlemcisi olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye savaşının başlamasından bu yana yaklaşık 511.000 kişinin öldürüldüğünü söyledi.
Suriye'deki bir irtibat ağını kullanarak ölüm kayıtlarını izleyen Gözlemevi, ölülerin yaklaşık yüzde 85'inin hükümet güçleri ve müttefikleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi.
Suriye'de 7 yıldır devam eden savaşta yaklaşık 511 bin kişi öldü
12.03.2018 - 14:00 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
7 yıl önce başlayan Suriye savaşından bu yana yaklaşık 511 bin kişi öldürüldü.
İngiltere merkezli bir savaş gözlemcisi olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye savaşının başlamasından bu yana yaklaşık 511.000 kişinin öldürüldüğünü söyledi.
Etiketler : suriye,Suriye İnsan Hakları Gözlemevi,
549728 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/549728.aspx
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