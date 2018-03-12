Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı terörü bitirme misyonuna ulaşmak üzere. Afrin'de 52 gündür sürdürülen harekat, son aşamasına geldi. Teröristler kendilerini bekleyen mutlak son karşısında kaçışlarını sürdürürken, terör seviciler de PKK'lılara sahip çıkmaya çalışıyor.

YALAN PAYLAŞIM YAPTILAR



PKK'lılara sahip çıkmak için Afrin'de TSK ve ÖSO eliyle işkenceler, eziyetler yapıldığı yalanlarını söyleyen terör seviciler, bu sefer de Afrin diye Doğu Guta vahşetini kendilerine mazleme etti.

Bu sefer bu malzemeyi kullanan da Fransa Komünist Partisi oldu. Partinin resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda Afrin'in bombalandığı yalanlarını sürdürdü. Ancak paylaşımın yalan olduğu çok kısa sürede ortaya çıktı.



