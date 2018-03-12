Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reuters haber ajansının son dakika haberine göre, Birleşik Krallık Parlamentosu'nda şüpheli paket bulundu.

İngiltere polisi, bu olay üzerine iki kişinin önlem olarak ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Olayın, Rusya'ya yönelik atılacak adımların konuşulmasından önce yaşanması, 'sinir gazı' ihtimalini akıllara getirdi.

4 Mart’ta bir dönem İngiltere adına da casusluk yapan 66 yaşındaki eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızı, bir alışveriş merkezinde gizemli bir şekilde bilincini kaybetmişti. Sinir gazıyla zehirlenen Skripal ve 33 yaşındaki kızı Julia’nın sağlık durumları hâlâ kritik.

Bugün parlamentonun dış ilişkiler komitesi başkanı Tom Tugendhat, Rusya’yı suçlayarak “Olay korkunç bir şekilde devletin sponsorluğunda cinayet girişimi olarak gözüküyor” demişti.

İngiltere’nin bugün Milli Güvenlik Konseyi’ni toplayarak Rusya’ya karşı adım atması bekleniyor.

Skripal olayıyla, özellikle eski Rus gizli servisi ajanı Alexander Litvinenko'nun 2006'da zehirlenerek öldürülmesiyle paralellikler bulunduğu belirtiliyor.

Litvinenko cinayetiyle ilgili yapılan adli soruşturmada, olayın arkasında Rus devletinin olabileceğine dair bulgular tespit edilmiş ve İngiltere ile Rusya ilişkilerinde oldukça gerilimli bir dönem yaşanmıştı.