Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ve Filistin için hazırladığı barış planı yakında sunulacak. Beyaz Saray’dan üç üst düzey yetkilinin yaptığı açıklamalara göre, Trump’ın Orta Doğu barış planı için son düzeltmeler yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington’da görüşen Donald Trump bir süredir hem Filistin hem İsrail tarafından kabul görecek bir barış planı üzerinde çalıştığı bildiriliyordu. Yetkililer barış planının son aşamaya geldiğini ancak özellikle Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararından sonra gerilen Filistin ilişkileriyle beraber planın duyurulmasında nasıl bir yol izleneceğinin planlandığını söyledi. Planın daha duyurulma aşamasında ret edilmemesi ve iki tarafında masaya gelmesi için azami dikkat ediliyor.



NETANYAHU ENDİŞESİ

Planla ilgili bir diğer problem ise Netanyahu için İsrail’de süren soruşturma. Yolsuzluk iddialarıyla suçlanma ihtimali olan Netanyahu’nun popülaritesini artırmak üzere erken seçime gitmesi durumunda kendisine oy veren sağ görüşlüleri uzaklaştırmamak için Filistin ile ilgili planları zora sokabileceğinden korkuluyor. Ancak Trump’ın bütün sıkıntılara rağmen planı açıklayacağı tahmin ediliyor. Planı “GPS yön bulma sistemi’ne benzeten Trump’ın yardımcılarından biri, planın Filistinli ve İsraillilerin yoldaki tıkanıklıklardan kurtulmasına yardımcı olacağını iddia etti.