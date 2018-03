Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 52 gün önce başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu ile birlikte terör örgütü PKK/PYD’ye yönelik Afrin operasyonuna katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları sırada Kandil’in olduğunu söyledi.

12 Mayıs sonrası başlayacak olan Kandil operasyonuna katılmak istediklerini söyleyen ÖSO mensupları, “Türkiye’ye teşekkür borcumuz var. Bu borcu Kandil’de ödemek istiyoruz. Afrin’den PKK’yı temizleyelim ardından Kandil’e biz de geleceğiz. Oradan da bu teröristleri temizleyeceğiz” diyerek Türkiye’nin yanında yer almak istediklerini dile getirdi. Türkiye’nin desteği sayesinde köylerini, şehirlerini topraklarını PKK’dan kurtardıklarını vurgulayan ÖSO mensupları, “Türkiye en zor zamanımızda yanımızdaydı. Hem Esad’ın hem de PKK’nın zulmünden kaçan halkımıza kapılarını açtı, sıcak aş verdi. Şimdi de bizim bu terör belasından kurtulmamız için bizimle omuz omuza çarpışıyor. Bunun karşılığını mutlaka ödemek istiyoruz. Bizi Kandil operasyonuna mutlaka dâhil edin. Borcumuzu ödeyelim” dediler.

Öte yandan, 2011’de başlayan Suriye iç savaşını fırsat bilerek ülke içinde demografik yapıyı değiştirmeye yönelik hamlelerde bulunan terör örgütü PKK, arkasına aldığı uluslararası desteğe rağmen Suriye içinde tutunamıyor. Sayıları 60 bini bulan ve TSK’nın desteğini alan ÖSO güçleri karşısında kan kaybeden PKK, uzunluğu onlarca kilometreyi bulan tünellere gömülmekten kurtulamıyor. Afrin kapılarına dayanan ÖSO ve TSK karşısında direnemeyen PKK iç bölgelere doğru kaçışını sürdürüyor.



AFRİN’E CENDERİS MODELİ

Bu arada, Afrin’in şehir merkezinin düşmesi ise an meselesi... Nüfusun 1 milyon 360 civarında olduğu tahmin edilen şehirde sivil can kayıplarının önüne geçilmesi için çok ince hesaplar yapılıyor. Şehir merkezi ve çevresini havadan 24 saat gözetleyen TSK, bölgedeki cephanelikler ve hassas noktaları tek tek işaretliyor. Şehre giriş ve çıkışlar, askerî hareketlilik izleniyor. Bölgedeki tüneller ve siperleri belirleyen TSK, PKK’nın sivilleri canlı kalkan yapmasının önlemek amacıyla Afrin’e yönelik meskûn mahal operasyonlarında ise uygun zamanı bekliyor. Bu arada Cenderis’te olduğu gibi Afrin çevresindeki köyler de 4 koldan tek tek temizlenerek şehrin abluka altında tutulması planlanıyor.

Afrin merkezde ise PKK’dan kurtulmayı başaran sivil halkın kaçışları sürüyor. Halep bölgesine doğru yönelen sivilin tahliyesinin ardından abluka daraltılıp bölgeye JÖH, POH ve ÖSO güçlerinin girmesi sağlanacak. Böylece şehir merkezinde meskun mahallerde temizleme operasyonları başlayacak. Cenderis’te direnemeyen PKK’nın Afrin’de de direncinin kırılması an meselesi. Zira hem sivil halkın terör örgütüne isyan etmesi hem de lojistik destek yollarının tutulması uterör örgütünde ciddi çözülmelere yol açmış durumda. Örgüt içerisinde 7 yıldır faaliyette bulunan yabancı savaşçıların da PKK’nın belinin kırılmasıyla birlikte örgütten ayrılmaya ve Menbiç bölgesine doğru kaçmaya başladıkları kaydediliyor.

Sivil gibi kaçıyorlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte sürdürdüğü ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ kapsamında merkezine yaklaşılan Afrin’deki siviller, evlerinden ayrılmaya başladı. Uzun araç konvoyu oluşan bölgeden ayrılan sivillerin bazılarının rejim kontrolündeki bölgelere yerleştikleri, bazılarının ise iç kesimlerdeki Menbiç tarafına devam ettikleri aktarıldı. Bölgede uzun bir araç konvoyunun oluştuğu görülüyor. Bu arada, Afrin merkezinde kontrolü kaybeden ve sivilleri engelleyemeyen YPG/PKK terör örgütü mensupları, hakimiyetleri altında tuttukları mahallelerde sivillerin kaçışını engellemek için her yola başvuruyor. Teröristler, merkezden uzaklaşmak isteyen halkı ateş ederek engellemeye çalışıyor. Bu arada, teröristlerin sivil giyime bürünüp halkın arasına karışmaya başladığı bildiriliyor. Kandil Dağı kadrosundan gelen teröristler ile elebaşlarının Afrin’den kaçmaya başladığı ifade ediliyor.