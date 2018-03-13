Bağdat yönetimi, referandum öncesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne koyduğu uluslararası uçuş yasağını kaldırdığını duyurdu. Irak Başbakanı Haydar İbadi, IKBY’deki havalimanlarından yurt dışına yapılacak uçuşların Perşembe günü yeniden başlayacağını açıkladı. 