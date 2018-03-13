Bağdat yönetimi, referandum öncesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne koyduğu uluslararası uçuş yasağını kaldırdığını duyurdu. Irak Başbakanı Haydar İbadi, IKBY’deki havalimanlarından yurt dışına yapılacak uçuşların Perşembe günü yeniden başlayacağını açıkladı.
Bağdat IKBY’ye yönelik uçuş yasağını kaldırdı
13.03.2018 - 13:08 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 13:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bağdat yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) yönelik uluslararası uçuş yasağını kaldırdı.
Etiketler : Bağdat IKBY,
549956 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/549956.aspx
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