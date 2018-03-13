Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Rex Tillerson’ı Dışişleri Bakanlığı görevinden almasına ilişkin gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Trump, bu kararı tek başına aldığını belirterek, Tillerson’un artık daha mutlu olacağını söyledi. Tillerson ile aynı düşünmediklerini ve hizmetinden dolayı takdir ettiğini söyleyen Trump, “O iyi bir adam” dedi. ABD Başkanı Trump, yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile daha uyumlu çalışacaklarını söyleyerek, “Benim de dışişleri bakanından istediğim tam bu” diye konuştu.

Trump, Tillerson'u görevden aldı! İşte ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldı. Yerine CIA Başkanı Mike Pompeo geliyor...