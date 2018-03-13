Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK destekçileri, dün ABD'nin New York şehrinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için reklam kamyonuyla Halepli çocukların görsellerini, "Afrin'de siviller tehlikede" yalanıyla şehrin sokaklarında dolaştırdı.

Örgüt destekçilerinin, dün New York'daki Birlemiş Milletler (BM) binası önünde düzenlediği PKK'ya destek mitinginde kullandığı reklam kamyonundaki yaralı çocuk görsellerinin Afrin'de değil, Halep'te çekildiği ortaya çıktı.

Elektronik bilboardında, 2 çocuk fotoğrafının yer aldığı kamyonet, üzerinde yazılı "Savaşın 50. gününde Türk güçleri şehirden 2 kilometre uzakta. Siviller tehlikede" yalanıyla New York sokaklarında propaganda yaptı.

Bilboardın sağ tarafında yer alan görselin, AA tarafından 11 Temmuz 2016'da Halep'te çekildiği tespit edildi.

Fotoğraf Halep'te Rus savaş uçaklarının saldırısından sonra çekilmiş

Fotoğrafta, 2 kardeşin, Rus savaş uçaklarının hava saldırısından kaçışı görülüyor.

Bilboardda yer alan diğer yaralı çocuk görselinin de yine AA tarafından Halep'te Rus savaş uçaklarının saldırısından sonra çekildiği ve 11 Ekim 2016 tarihli olduğu belirlendi.

Terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları daha önce de AA'nın Doğu Guta'da çektiği, 2 yaralı çocuğun yer aldığı fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi servis etmişti.