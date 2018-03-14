Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump ile Tillerson arasında ABD dış politikasındaki önemli konularda fikir ayrılıkları vardı. Kuzey Kore, İran ve Katar krizi yüzünden sık sık birbirine ters düşen Trump ile Tillerson, bazı konularda basın yoluyla mesajlaşıyordu. Tillerson bir toplantıda Trump için ‘moron’ ifadesini kullanmıştı. Tillerson’un yerine getirilen Pompeo’nun İran konusunda daha sert bir tutum takınması bekleniyor. Trump, görevden alma ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, “Rex ve ben uzun zamandan beri bu konuyu konuşuyoruz. Aslında iyi anlaşıyorduk fakat bazı konularda farklı görüşlere sahiptik. İran anlaşmasına baktığımız zaman, bence bu berbat. Galiba onun için çok fazla sorun yoktu. O hep farklı düşündü. Pompeo ve ben aynı fikirlere sahibiz. Müthiş bir enerjisi ve bilgi birikimi var” dedi.