Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1985 yılında CIA bünyesine katılan Gina Haspel 3 Şubat 2017 tarihinde ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkan Yardımcılığına getirilmişti. Haspel bu pozisyonda, CIA’ya istihbarat toplama, analiz, gizli eylem, karşı istihbarat ve yabancı hizmetlerle irtibat ilişkileri yönetiminde yardımcı oldu. Daha önce Tayland’da bulunan CIA hapishanesini yöneten Gina Haspel, “kara delik” olarak tanınan hapishanede suda boğulma hissi veren “waterboarding” yöntemini sıkça uygulamasıyla biliniyor. ABD Senatosundaki Demokratlar Haspel’in CIA başkan yardımcılığına atanmasına tepki göstermişti.