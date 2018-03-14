1985 yılında CIA bünyesine katılan Gina Haspel 3 Şubat 2017 tarihinde ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkan Yardımcılığına getirilmişti. Haspel bu pozisyonda, CIA’ya istihbarat toplama, analiz, gizli eylem, karşı istihbarat ve yabancı hizmetlerle irtibat ilişkileri yönetiminde yardımcı oldu. Daha önce Tayland’da bulunan CIA hapishanesini yöneten Gina Haspel, “kara delik” olarak tanınan hapishanede suda boğulma hissi veren “waterboarding” yöntemini sıkça uygulamasıyla biliniyor. ABD Senatosundaki Demokratlar Haspel’in CIA başkan yardımcılığına atanmasına tepki göstermişti.
CIA’nın ilk kadın başkanı
14.03.2018 - 06:04 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 06:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski CIA Başkanı Mike Pompeo’nun ilk defa bir kadın başkan getirildi: Gina Haspel
Etiketler : cia,cia başkanı,gina haspel,
550106 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/550106.aspx
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