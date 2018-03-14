Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ey NATO neredesin, Türkiye tehdit altından” çağrısının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’ten açıklama geldi. NATO’nun Türkiye’ye destek sağladığına dikkati çeken Stoltenberg, “Bu çerçevede Türkiye’ye bazı güvence tedbirleri sunuyoruz. Türkiye’de askeri varlığımız var, erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) Türk hava sahası üzerinde uçarak destek sağlıyor ve aynı zamanda hava savunma bataryaları konuşlandırdık, Patriot bataryaları ve İspanya ile İtalya’nın SAMP-T bataryası Türkiye’ye sağladığımız destek unsurları arasında bulunuyor. Türkiye’ye NATO’ya sağladığı destekten dolayı minnettarız ve ülkede son yıllarda artan askeri varlığımızla güneyinden gelen istikrarsızlık ve terör tehdidine karşı Türkiye’yle dayanışma içinde olduğumuzu gösteriyoruz.” dedi.

Stoltenberg, Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili de “Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var, NATO Türkiye’nin bu endişelerini ölçülü ve orantılı bir şekilde ele almasını bekliyor” dedi. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına yönelik anlaşmayla ilgili Stoltenberg, “Türkiye dahil tüm müttefiklerin ne tür askeri kabiliyetlere yatırım yapacağı ulusal bir karardır. Bu da Türkiye’nin ulusal bir kararıdır.” ifadelerini kullandı.